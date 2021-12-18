İki araç yüz yüze çarpıştı: 4 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18:45 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde Gecitkale çemberi yakınlarında meydana geldi.

Soroush Amanmohammadı (E-32), yönetimindeki SG 757 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hakan Rüşlü (E-27) yönetimindeki PF 660 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan PF 660 plakalı araç sürücüsü Hakan Rüşlü Gazimağusa Devlet Hastanesinde, PF 660 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melek Tilki (K-20) ile SG 757 plakalı araç sürücüsü Soroush Amanmohammadı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mohamad Reza Honarvar (E-45) ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

Soruşturma devam ediyor

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18/12/2021 21:33