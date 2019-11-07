İki Askeri Bir Sivil Tatbikat

Politis’in haberine göre Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın Girit bölgesinde “Medusa 19” kod isimli ortak askerî tatbikat icra etti. tatbikatın dünkü son aşamasını, Atina’da gerçekleştirilen üçlü savunma bakanları toplantısına katılan Rum, Yunan ve Mısır savunma bakanları da izledi. Rum Savunma Bakanı “Medusa 9”un son bölümünün tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada tatbikata iştirak eden 3 ülke silahlı kuvvetlerinin yüksek eğitim, işbirliği, operasyonel hazırlık ve profesyonel eğitim seviyesinde olduğunu saptadıklarını belirterek katılımcıları kutladı. Rum Yönetimi ise radyoaktif madde sızıntısı vakalarıyla mücadele kapsamında dün “İlektra” kod isimli bir tatbikat icra etti. Radyoaktif madde nakliyesi sırasında meydana gelen trafik kazası senaryosunun canlandırıldığı tatbikata Rum polisi, itfaiyesi, sağlık ve diğer ilgili birimler katıldı. Bu arada Rum Yönetimi, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, Yunanistan ve İsrail’in katılımıyla önümüzdeki çarşamba günü “Nemesis 2019” kod isimli çok uluslu askerî tatbikat icra edilecek. 4 aşamalı tatbikatta arama-kurtarma, asimetrik terör tehditleri ve suni adacıklar-sondaj platformlarında deniz kirliliği ile mücadele senaryoları canlandırılacak. Öte yandan Fileleftheros Rum,Yunan ve Mısır silahlı kuvvetlerinin katılımıyla Girit bölgesinde icra edilen ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in de izlediği “Medusa 9” kod isimli askerî tatbikatın son aşaması sırasında Türk savaş uçaklarının Kuzey ve Güneydoğu Ege’de uçuş yaparak “meydan okuduğunu” öne sürdü. Gazete “Medusa 9 Sırasında Türk Meydan Okumaları…. Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Gözü Önünde” başlıklı haberinde Türk savaş uçaklarının görülmesi üzerine Kasteli ve Suda askerî üslerindeki savaş pilotlarının alarma geçtiğini yazdı.

07/11/2019 13:18