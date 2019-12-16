İki avcı hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis 2 kişinin kanunsuz avlandığını tespit etmiş ve yasal işlem başlattı.

İncirli ve Köprülü köyleri arasındaki av bölgesinde polis 2 kişinin kanunsuz avlandığını tespit edip haklarında yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 15.12.2019 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, İncirli - Köprülü köyleri arasında 25-26 numaralı av bölgesi içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde, A.Ö.’nün (E-17), babası A.Ö.(E-46) adına kayıtlı av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam eder.

16/12/2019 18:35