İki ayak üstünde duruyor

Dört ayaklı robot köpekler, ABD'li ve Çinli bilim insanlarının yeni çalışması sayesinde evrim geçiriyor.

Worcester Politeknik Enstitüsü'nden ve Çin'deki Şanghay Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, robot köpek tasarımını değiştirerek, makinelerin iki arka ayağına katlanabilir destek çubukları yerleştirdi.

Araştırmacılar bu tasarımı geliştirerek, 4 ayaklı robotların ihtiyaç duyulduğunda iki ayaklı makinelere dönüşmesini sağlamak istiyor.

Üç boyutlu yazıcıda üretilen destek çubukları, robotların arka ayaklarına takılıyor. Robot iki ayak üzerinde doğrulduğunda bu çubuklar öne doğru otomatik açılıyor ve robotun dengede durabilmesine olanak tanıyor.

İlk deneme sırasında kaydedilen videoda, küçük bir robot köpeğin iki arka ayağı üzerinde doğrulduğu ve titrek de olsa ilk adımlarını atabildiği görülüyor.

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10/11/2022 22:21