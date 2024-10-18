İki ayrı kaza… 12 yaralı

Esentepe-Tatlısu ve Girne-Tatlısu ana yolunda meydana gelen iki trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kazaların birinde otobüsle araba çarpıştı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 08.30’da Esentepe-Tatlısu ana yolunda Abid Gölçik (E-44), yönetimindeki NZ 974 plakalı araçla Esentepe istikametine doğru seyrederken Green Garden Restoran önünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla atarak durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Abid Gölçik ile araçtaki yolcular Jahid Hossaın, Cemal Demir ve MD Rafiqul Islam, Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

- Otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar

Girne-Tatlısu ana yolunda dün gece Koray Çifte (E46), yönetimindeki NK 411 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrederken, yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelen Şükrü Çinler (E-46) yönetimindeki TRC 024 plakalı otobüsün önünü tıkadı. İki aracın çarpıştı. Kazada yaralanan NK 411 plakalı araç sürücüsü Koray Çifte ve araçtaki yolcular Nurullah Aslan, Erdinç Olgun, Mehmet Salih Yeşilkaya ve TRC 024 plakalı araç sürücüsü Şükrü Çinler ile araçtaki yolcular Ali Arıca, Tufan Ercan ve Salvador Arlandis Guzman, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Nurullah Aslan, acil serviste müşahede altına alınırken, diğer tüm yaralılar taburcu oldu.

Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.