İki ayrı kazada alkollü sürücüler tutuklandı

Lefkoşa-Girne Anayolu ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazalarında alkollü sürücüler tutuklandı.

Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, dün , saat 20:30 sıralarında, Nyasha Denzel Gaadzıkwa (E-29) 321 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ME 890 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve taş duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

Ayrıca, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, saat 01:00 sıralarında, Charles Handeros Beluw (E-24) 270 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPG 233 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sanayi çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip çemberi çevreleyen bordür taşlarına da çarpıp çember içerisine girerek durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklandı. Her kişi kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.