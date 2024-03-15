İki ayrı markette kaçak et tespit edildi: 3 tutuklu

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15/03/2024

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İki ayrı markette kaçak et tespit edildi: 3 tutuklu

Girne ve Alsancak’ta faaliyet gösteren iki ayrı markette dün saat 22.30 sıralarında Polis, Gümrük ve Rüsumat ile Veteriner Dairesi Ekipleri tarafından eş zamanlı ortak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bahse konu marketlerin soğuk hava deposu içerisinde yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 1.987,7 kilogram dana eti ile 67.1 kilogram kuzu etinin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilerek emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen E.D.(E-38), M.S.H.(E-31) ve M.K.E.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

15/03/2024 14:37
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