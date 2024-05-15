İki ayrı motosiklet kazası... 2 yaralı

Gönyeli ve Girne-Gönyeli ana yolunda dün gece iki motosikletin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydanı geldi. Kazalarda 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre ilk kaza, saat 22:00 sıralarında Girne-Gönyeli ana yolu üzerinde bulunan Oray Sitesi önünde meydana geldi. GM 091 plakalı salon araç ile seyreden Hüseyin Boyluğ (E-46), ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce kavşaktan yola giriş yaptı, o esnada ana yol üzerinde seyreden Guvanch Astanov (E-23) yönetimindeki PV 706 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma.meydana geldi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Guvanch Astanov, kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde müşahede altına alındı. GM 091 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Boyluğ ise tutuklandı.