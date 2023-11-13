İki bisikletliye çarparak kaçan sürücü aranıyor

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında kimliği belirsiz sürücü, iki bisiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücünün tespiti için soruşturmayı sürdürüyor.

Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, bugün 06:30-06:50 saatleri arasında, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan Berkal Volkan (E-36) ve Nurettin Ulvi (E-46)’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, muhtemelen aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldı.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüleri Berkal Volkan ve Nurettin Ulvi, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Kazaya methaldar araç sürücüsünün tespit edilmesi için soruşturma devam ediyor.