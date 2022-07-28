İki bölgede ayrı yangın!

Meriç ve Serhatköy’de yangın meydana geldi.

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28/07/2022

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İki bölgede ayrı yangın!

Meriç ve Serhatköy’de yangın meydana geldi.

Meriç Köyünün kuzey kısmında dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangında, 20 dönüm anız ve 15 rulo balya yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Serhatköy’de 16.15 sıralarında çıkan yangında ise, 25 akasya, 10 çam ile 1 zeytin ağacı, 4 elektrik direği ve 70 dönüm kuru ot yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

Fotoğraf: Temsili

28/07/2022 14:17
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TAGS: Meriç, Serhatköy,  yangın,
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