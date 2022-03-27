İki bölgede elektrik kesintisi olacak

ads ads ads ads
27/03/2022

ads
ads
ads
İki bölgede elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açılamaya göre, yarın ( 28 Mart 2022 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması  nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy’e elektrik verilemeyecek.

Yarın ayrıca, (28 Mart 2022 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması  nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Yeşiltepe köyünün güneyi ile Ilgaz köyünde de elektrik kesintisi olacak.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı da yapıldı.

 

27/03/2022 22:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İki bölgede elektrik kesintisi olacak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.