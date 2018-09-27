İki çocuğu kaçıran zanlı hakkında 8 gün tutukluluk kararı

Larnaka Mahkemesi’nin, Larnaka’da, geçtiğimiz gün, Themistoklis Doglis ve Filippos Stamatakis isimlerindeki 11 yaşındaki iki çocuğu kaçırmak suçundan yakalanan, 35 yaşındaki Yorgos Nikolau hakkında 8 gün tutukluluk emri verdiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yorgos Nikolau’nun, dün sabah, yoğun güvenlik önlemleri altında Larnaka Mahkemesi’ne getirildiğini yazdılar.

Mahkemenin, olaya çocukların müdahil olması nedeniyle kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini, çocukların ailelerinin mahkemede yer almadığını yazan gazete, gazetecilerin de zanlının geçtiği koridora bile yaklaştırılmadığını belirtti.

Habere göre Nikolau herhangi bir avukat tarafından temsil edilmezken, tutukluluk kararına da herhangi bir itirazda bulunmadı.

Gazete polisin, Nikolau’nun evinde topladığı deliller arasında, “Kamares İlkokulu Öğretmeni” yazılı bir kart ile uyku haplarının da bulunduğunu yazdı.

İki çocuğun, bulunmasının ardından tetikler için hastaneye götürüldüğünü anımsatan gazete çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu olduklarını belirtti.

Gazete çocukların, Nikolau’nun apartman dairesinde, yatak odalarından birinde yatakta sersemlemiş vaziyette bulunduğuna da dikkati çekti.

Gazete Larnaka Belediyesi’nin, çocukların bulunmasına katkı sağlayan bilgilerin verilmesinde büyük rol oynayan iki vatandaşa ödül verdiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi çocukları kaçıran Nikolau’nun, verdiği ifadede, çocukların uyuması için belirli bir madde verdiğini kabul ettiğini belirtti.

Gazete aynı haberinde ayrıca, Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, çocukların fiziksel şiddete maruz kalmadığını teyit eden açıklamasına da yer verdi.

RUM MECLİSİNDEN ÇAĞRI

Politis gazetesi bir başka haberinde, iki çocuğun kaçırılması olayının okullardaki güvenlik konusunu bir kez daha gündeme getirdiğini yazdı.

Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde dün kapalı kapılar ardından yapılan toplantıda çocukların okullardaki güvenliği ve sağlıklarının ele alındığını yazan gazete, ilgili bakanlığın, toplantı sırasında öğrencilerin okullar içerisinde korunmasının teminat altına alınması için bir planlama sunduğunu belirtti.

Habere göre Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nin, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğine ilişkin tüm konuları kapsayacak olan bir planı en kısa zamanda hazırlaması için de Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.