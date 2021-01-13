İki Covid-19 hastası yoğun bakıma alındı!

KKTC’de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3’e yükseldi. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte 13 yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, açıklamasında bugün 2 hastanın daha yoğun bakıma alındığı kaydetti. Bugün yoğun bakıma alınan hastalar ile KKTC’de Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı 3 oldu.

Öte yandan bugün, çıkan vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtildi.

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13/01/2021 19:08