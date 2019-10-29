"İki değerli havacıyı kaybettik..."

kokpit.aero isimli internet sitesi Geçitkale’deki uçak kazasında hayatını kaybeden Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya ile ilgili açıklama yaptı. kokpit.aero isimli internet sitesinde yapılan açıklamada, iki tecrübeli ismin hayatını kaybettiği kaza, havacılık camiasında büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

kokpit.aero’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün iki değerli havacıyı kaybettik... Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı ve İzmir Alaçatı’da yaşayan Öğretmen Pilot Hakan Çetinkaya... Allah rahmet eylesin. Türk Sportif Havacılıpı onları hiç unutmayacak... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Geçitkale Askeri Havaalanı’nda, saat 12.50 sıralarında ultralight sınıfı hafif hava aracı kazası meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Hava Sporlarına Federasyonu’na ait ultralight, iniş için yaklaşması sırasında pist yakınlarına düştü.

Kazada KKTC Hava Sporları Federasyonu'nda çalışan deneyimli Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı ve İzmir Alaçatı’da yaşayan Öğretmen Pilot Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

GYROKOPTER DENİLİNCE ONLAR GELİYORDU AKLA

İki tecrübeli ismin hayatını kaybettiği kaza, havacılık camiasında da büyük üzüntüye neden oldu. Özcezarlı, KKTC’de uzun yıllardır sportif havacılığın sevilmesi için çaba gösteriyordu. Çetinkaya ise İzmir Alaçatı’da işlettiği eczanesinin yanı sıra gyrokopter ile uçuşlar gerçekleştiriyordu.

29/10/2019 16:33