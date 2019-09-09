İki Derneğin Başkanı Müezzinoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Açık Mektup

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği ile Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneklerinin Başkanı Tanju Müezinoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya açık mektup yazarak, eleştirilerde bulundu. Müezinoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınmasını talep etti.

Tanju Müezzinoğlu’nun basınla da paylaştığı açık mektupta, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 26 Nisan 2015’teki Cumhurbaşkanlığı seçimini önemli bir oy oranıyla kazandığını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Dört Boyutlu Siyaset” vaadinde Kıbrıs sorununun çözümü, şeffaflık-hesap verebilirlik-yolsuzlukla mücadele gibi toplumsal konulara duyarlılık, Türkiye ile saygılı ilişkiler, bağımsız ve tarafsız Cumhurbaşkanı konuları vurguladığını kaydetti.

“Kırk Yedi yıllık görüşmeler sürecinde şimdiye kadar görülmemiş bir yoğunluk yaşandığını” kaydeden Müezzinoğlu, gelinen aşamada Kıbrıs Türk halkının temel görüşlerinden ve her daim var olan kırmızı çizgilerinden taviz verildiğini ve pozisyonunun belirsiz ve tehlikeli bir durum haline geldiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verdiği beyanatların kafa karışıklığına neden olduğu ve Türkiye ile iletişim sıkıntısı olduğu algısı yaratıldığını öne süren Müezzinoğlu, “Bu durum halkı gereksiz yere germiştir. Bunun Kıbrıs Türklerini dünyada daha da yalnızlaştıran bir hareket olduğu görülemiyor mu?” dedi.

Müezzinoğlu, “Tüm bu tavizkar kararlar, düşünce ve davranışlar neticesinde Kıbrıs Türk halkı lehine ne elde edildi? Bu açıklamanız gereken bir konudur!

Hal böyle iken, neslinizin son denemesi olan ve Rum tarafında zihniyet değişimi olmadan devam ettirilemeyecek olan görüşme sürecini cek-cak’lara dayalı bir şekilde tekrar devam ettirmenin amacı nedir?” sorularını yöneltti.

“Kıbrıs Türk halkının AB içerisinde Yunanistan ve Balkanlar’daki Türklerin durumuna düşürülmesinin başarılamayacağını” belirten Müzezinoğlu, “Bu gerçekler ışığında önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınması ve görevi kazanacak adaya devretmeniz hem sizlerin, hem halkın hem de KKTC-TC ilişkileri açısından kazanım olacaktır. Bunu önemle talep ederiz” ifadelerini kullandı.