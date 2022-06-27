Olgun: İki taraf arasında güven eksikliği var….

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün saat 15.00’te BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ı kabul ederek görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun da yer aldı.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun basına yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs konusundaki 6 aylık dönem raporunun görüşüleceği toplantının New York’ta yapılacağını ve BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Stewart’ın bu toplantıda bir rapor sunacağını belirterek bu sunulacak raporun Kıbrıs Türk tarafı için önemini dile getirdi.

“İki eşit tarafın denkliği ile ancak Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir uzlaşı gerçekleşebilir”

İki tarafın kabul edeceği bir uzlaşının sağlanabilmesi için taraflar arası ortak bir zeminin hazırlanması gerektiğini kaydeden Olgun, ortak zeminin hazırlanması ve Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir uzlaşının gerçekleşebilmesi için ancak iki eşit tarafın denkliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ergün Olgun açıklamasında şunları kaydetti:

“Karşımızda bir Rum devleti vardır. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal etmiş ve adanın tek temsilcisi olduğunu iddia eden bir Rum devleti vardır. Denklik ancak iki devlet arasındaki bir antlaşma ile mümkün olabilir. Taraflardan biri devlet, diğeri ise statüsüz kalırsa, bu Kıbrıs’ta uzlaşı şartlarının sağlanmasına yardımcı olmaz. Bir denkliğin sağlanabilmesi için taraflardan birinin statüsüne diğer tarafın da sahip olması gerekir.”

“Eşit egemenlik ve uluslararası statülerinin teyidi”

Ergün Olgun, Stewart’a ortak zeminin oluşması ve sürdürülebilir bir antlaşmanın gerçekleşebilmesi için tarafların denkliğinin sağlanması gerektiğini ve bunun da ancak tarafların eşit egemenliğinin ve uluslararası statülerinin teyidi ile mümkün olabileceğini anlattıklarını belirtti.

“Kıbrıslı Türklerin de bir devlet hakkı olduğunu teslim etmeleri lazım. Güven bu şekilde doğar”

Olgun, iki taraf arasında güven eksikliği olduğunu ve güvenin tesis edilmesi gerektiğini belirterek bunu Colin Stewart’ın da dile getirdiğini söyledi. Güven tesis edilmesi için karşılıklı saygının önemine vurgu yapan Olgun, “Biz Rum tarafının haklarını inkar etmiyoruz. Onlar Kıbrıs’ta eşit bir taraf ve devletleri vardır. Ancak onların da, devlet hakkı olduğuna göre, Kıbrıslı Türklerin de bir devlet hakkı olduğunu teslim etmeleri lazım. Güven bu şekilde doğar” dedi.

“Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonlar güveni ciddi şekilde sarsmaktadır”

Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların ve ambargoların ciddi şekilde güveni sarstığını ifade eden Özel Temsilci Olgun, güvenin tesis edilebilmesine Rum tarafının uyguladığı izolasyonların kaldırılmasının yardımcı olabileceğini Stewart’a aktardıklarını belirtti.

Ergün Olgun; “Siyasi boyutuyla egemen eşitliğin önemini, güven açısından ise Kıbrıslı Türklere eşit bir taraf olarak saygının gösterilmesi ve izolasyonların kaldırılmasının gereğini vurguladık” dedi.

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27/06/2022 20:15