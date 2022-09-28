İki eylemci “polisi görevinden men ve darp” suçlamasıyla tutuklandı

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28/09/2022

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İki eylemci “polisi görevinden men ve darp” suçlamasıyla tutuklandı

Lefkoşa’da dün gerçekleşen eylemde “Polisi görevinden men ve darp” suçlamasıyla iki eylemci tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi binasının yapılmasına karşı gerçekleştirilen eylem sırasında, polis ile bazı eylemciler arasında yaşanan arbede sırasında görevli polisi darp edip görevinden men ettiği tespit edilen iki kişi tespit tutuklandı.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

 

28/09/2022 20:17
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TAGS: İki eylemci “polisi görevinden men ve darp” suçlamasıyla tutuklandı
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