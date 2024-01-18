İki farklı trafik kazasında alkollü sürücüler yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde ve Bademliköy’de meydana gelen iki farklı trafik kazasında alkollü sürücüler yaralandı.

Bordür taşlarına çarptı, tarla içerisinde durabildi

Polis Basın Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, saat 02.15 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde, Nida İba (K-33) 159 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PY 251 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra tarla içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nida İba, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

4 metre derinliğindeki yamaçtan aşağı düştü

Bademliköy’de Ecevit Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında Musa Serthaya (E-56) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PD 645 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarındaki akasya ağacına çarptıktan sonra, yaklaşık 4 metre derinliğindeki yamaçtan aşağıya düşüp yine akasya ağacına çarparak takla attıktan sonra sağ yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Musa Sertkaya, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazalara ilişkin soruşturması devam ediyor.