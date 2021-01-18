İki farklı yerde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa’da Cengiz Han Sokak üzerinde, Ali ÖZAD’a ait kullanılmayan boş ikametgahın garaj kısmında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu 1 adet bulaşık makinesi, 10 metrelik gemi direğinin uç kısmı, 1 zembil balık ağı, muhtelif kağıt ve kitaplar yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Polis ayrıca dün saat 23:45 sıralarında, Güzelyurt Sanayi Bölgesinde Meryem ALTINTAŞ’ın kalmakta olduğu ikametgahın yatak odası içerisinde, elektrik kesintisi nedeni ile yakmış olduğu mumun dolap içerisinde bulunan kitaplar üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldiğini açıkladı . Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu dolap ile üzerinde bulunan kitaplar, günlük kıyafetler ve odanın tavanı yanarak zarar görmüştür. Her iki olayda da polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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18/01/2021 11:00