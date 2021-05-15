İki farklı yerde yangın çıktı!

Kuzucuk’ta dün çıkan yangın sonucu 50 adet kare balya yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: 14.05.2021 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Kuzucuk’ta bir şahsa ait ikametgahın arka bahçesinde, arpa yükü boşaltılırken kamyon damperi kazaen elektrik tellerine takılarak tellerin kopması sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 50 adet kare balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

GÖNENDERE’DE YANGIN

Gönendere’de bir şahsa ait yarım dönüm arazi içerisindeçıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 1 adet rulo balya, 15 metre sulama hortumu tamamen, 2 adet limon ağacı ise kısmen yanarak hasar görmüştür.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: 14.05.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gönendere’de bir şahsa ait yarım dönüm arazi içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu arazi içerisinde bulunan 1 adet rulo balya, 15 metre sulama hortumu tamamen, 2 adet limon ağacı ise kısmen yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir

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15/05/2021 12:36