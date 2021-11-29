İki federasyon arasında samimi görüşme

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, TBF Başkanvekili Ömer Onan da yer aldı. Görüşmede KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in yanı sıra KKTC Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Metin Ersoy, Marka, Pazarlama ve Süper Lig Direktörü Uraz Şentürk ve Altyapı Ligleri Direktörü Ateş Farisoğlu da hazır bulundu.

Ziyarette, TBF ile KKTC Basketbol Federasyonu arasında hayata geçirmeye planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

KKTC Basketbol Federasyonu gerçekleşen temasla ilgili olarak önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgi paylaşacak.

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29/11/2021 18:47