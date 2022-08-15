İki gencin tasarrufunda uyuşturucu, para ve silah

Larnaka’da iki ayrı noktada yapılan aramalarda 23 ve 26 yaşlarındaki iki gencin tasarrufunda uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Cumartesi günü Larnaka’da, 23 yaşındaki gencin kullandığı arabada arama yapan polis 4 poşet halinde 4 kilo ağırlığında hintkeneviri ele geçirdi. Aynı gün 26 yaşındaki başka bir kişinin evinde yapılan aramada ise küçük paketler halinde toplam 80 gram kokain, 160 gram hintkeneviri, 4 elektronik tartı, 36 bin 750 Euro tutarında para ve bir adet ateşli silah ele geçirildi.

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15/08/2022 11:35