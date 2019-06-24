İki grup arasında kavga çıktı 1 kişi yaralandı!

Gönyeli, Yenikent bölgesinde bu akşam saat 19.30 sıralarında iki grup arasında çıkan kavga sonucu bir kişi silah ile ateş etti.

Öte yandan kavga sırasında bir kişi ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu akşam saat 19.30 sıralarında, Yenikent Gönyeli'de Lider Sokak üzerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Çıkan kavga sonucu taraflar birbirlerine tasarruflarındaki tecavüzü aletler (sopa vb) ile birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurmaları sonucu bir kişi başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Olayda yaralanan şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Olayda ateşli silah kullanıldığı iddiaları üzerine polis olay yerinde yaptığı aramada bir boş kovan tespit etti. Olay sırasında ateşli silahtan dolayı yaralanma olmadı.

Meseleyle ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Polisin olaya karışan şahısların tespitiyle ilgili soruşturma sürüyor.