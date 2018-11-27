İki günde 25 ton patates satıldı

TÜK’ün 10 kiloluk torbalarda kilosu 3.8 TL’den sattığı patatese yoğun ilgi var. Uygun fiyata patates almak isteyen vatandaşlar dün Lefkoşa ve Mağusa’daki TÜK ambarlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’den gelen patates ucuza satılıyor

Piyasada yerli patates sıkıntısının yaşanması ve fiyatlarının 12 liraya yükselmesi üzerine Türkiye’den ithal edilen ve kilosu 3.8 liradan satılan patatesler Lefkoşa’dan sonra Mağusa’da satışa sunuldu

"Bizi bu hallere düşürenler utansın"

Haberi alan vatandaşlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun ambarına akın ederek 10 kiloluk patates torbalarından alabilmek için uzun süre sıra bekledi. Diyalog Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar “Bizi bu hallere düşürenler utansın” dedi