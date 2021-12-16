İki hafta önce doğum yapan Özge Özpirinçci eski formuna kavuştu!

Meslektaşı Burak Yamantürk ile yedi yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran oyuncu Özge Özpirinçci, 30 Kasım tarihinde ilk bebeğini kucağına aldı. Şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, köpeğini gezdirirken görüntülendi. Özpirinçci'nin kısa sürede hamilelik sürecinde aldığı kilolardan kurtulması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz eylül ayında Muğla Marmaris'te nikah masasına oturan oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, iki hafta önce ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Doğum, İstanbul'da özel bir hastanede saat 15.17'de gerçekleşmişti.

Bir kızları olan oyuncu çift, bebeklerine Mercan adını verdi. Çiçeği burnunda anne, doğum sonrası ilk fotoğrafını 3.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.

Doğumun ardından hastane kapısında objektiflere yansıyan taze baba Yamantürk, "Mercan da, Özge de çok iyi. Heyecandan ne yapacağımızı bilemiyoruz doğrusu. Ben doğuma da girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren Özge de, ben de, yanımızda heyecanımızı paylaşan ailemiz de mutluluktan ağladı" diye konuşmuştu.

Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden oyuncu, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direkt 'Özge' dedim. Annesine çok benziyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bunların ardından anne olmanın keyfini çıkaran Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ile köpeğini gezdirirken görüntülendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre; güzel oyuncunun iki haftada eski formuna kavuşması dikkat çekti.

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren güzel oyuncu, "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz. Mercan her bebek gibi uyuyor, ağlıyor. Sağlıklı, en önemlisi o zaten. Şimdi de evde annemle birlikte" şeklinde konuştu.

"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

Öte yandan Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etmiş ve konuyla ilgili; "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir Burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"

Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan ünlü oyuncu, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" şeklinde konuşmuştu.

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16/12/2021 13:15