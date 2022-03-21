İki haftada ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi

İsveçli atlet Mondo Duplantis, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası erkekler sırıkla atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı. Erkekler sırıkla atlama finalinde son denemesinde 6,20 metrelik dereceye imza atan 22 yaşındaki Duplantis, kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek zirveye uzandı.

Sırıkla atlama tarihinin en yetenekli sporcusu olarak gösterilen 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu sporcu, son iki hafta içinde ikinci kez dünya rekorunu geliştirdi. 7 Mart'ta yine Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Turu şampiyonasında Duplantis, 6,19 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, Venezuelalı atlet Yulimar Rojas ise kadınlar üç adım atlama finalinde 15,74 metrelik derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirmişti.

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21/03/2022 11:22