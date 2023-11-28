İki İngiliz Güney Kıbrıs’ta Dang Humması teşhisiyle tedavi altında

Daimî olarak İngiltere’de ikamet eden ve kısa süre önce Suudi Arabistan’a seyahat eden İngiliz anne ve kızının, Dang Humması teşhisiyle Güney Kıbrıs’ta tedavi altında olduğu haber verildi.

İngiliz anne ve kızın Dang Humması teşhisiyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesi Özel Enfeksiyon Ünitesinde tedavi altında olduklarını ve bu kişilerin Güney Kıbrıs’taki ilk teyit edilmiş Dang Humması vakaları olduğunu yazan Alithia gazetesi, Omegalive’dan elde edinilen bilgilere göre, daimî olarak İngiltere’de ikamet eden anne ve kızın kısa süre önce Suudi Arabistan’ı ziyaret ettiklerini ve ülkelerine geri dönmek için Suudi Arabistan’dan ayrıldıktan sonra Güney Kıbrıs’ı ara istasyon olarak kullandıklarını belirtti.

İngiliz anne ve kızın adaya ulaşmalarıyla birlikte Dang Humması hastalığının bariz semptomlarına sahip olduklarını ve gerekli testlerin yapılmasının ardından Güney Kıbrıs’taki ilk iki vakanın teyit edildiğini ifade eden gazete, sağlık ekiplerinin hali hazırda anne ve kızın bulunduğu yerleri dezenfekte ettiğini kaydetti.

Haberde, İngiliz anne ile kızının sağlık durumlarının yakından takip edildiği de vurgulandı.