İki ithal ürün iki de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Devlet Laboratuvarında 1-7 Haziran arasındayapılan analizlerde, iki yerli ürün iki de ithal ürün numunesinde limit üstü pestisit tespit edildi.



Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ürün numunelerinden Engin Hürsen'e ait dolmalık biber ve Halil Kasap Pazarlamaya ait Deveci Armut’ta limit üstü pestisit bulunduğu için, ürünler imha edildi.



Alsancak’ta Caner Safel’in ürettiği roka ve Karşıyaka’da Sinem Kardana’nın ürettiği nanede ruhsatlı olmayan kimyasal ilaç tespit edildiğinden imha edildi.



Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinin esas alınarak yapılan analizlerde, 19 ithal ürün ile 18 yerli ürün numunesi ise temiz çıktı.