İki ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi

Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nda yapılan analizler sonucunda, TSE standartlarını sağlamayan 2 ithalatçıya  ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi.

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22/08/2023

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İki ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girişine onay verilmedi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi'ne bünyesindeki Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı, ülkeye ithal edilmek istenen yakıtların kalitesini denetlemek üzere 14-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında analizler gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonucunda, 10 adet kömür numunesi incelendi ve bu numunelerden elde edilen sonuçlar, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) standartlarını sağlamayan 2 farklı ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girmesine onay verilmedi.

22/08/2023 10:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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