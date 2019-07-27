İki kaçak daha mahkemeye çıkarıldı

Ülkede geniş kapsamlı başlatılan kontrollerde ülkede yaklaşık 1 senedir kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Albert Nyuyfunu ve Joseph Okonji tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Debreli olayla ilgili bulguları aktardı. Değreli huzurda bulunan zanlılar Albert Nyuyfunu ve Joseph Okonji’nin 26 Temmuz 2019 tarihinde, bir polis ekibince yapılan kontrollerde ülkede Eylül 2018 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların herhangi bir izin başvurusunda bulunup bulunmadıklarının araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.