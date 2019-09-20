İki kaçak daha mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlılar Abu Raıhan ve Md Jone Hossaın tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Güral Kırcalılar, olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar, huzurda bulunan zanlıların 19 Eylül 2019 tarihinde 22.00’de Lefkoşa’da Adli Şube’ye gelip, pasaportlarının kayıp olduğunu bildirdiklerini ve muhaceret kontrollerinde zanlı Raıhan’ın 1.03.2019 tarihinden itibaren, zanlı Hossaın’in ise 26.11.2017 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

20/09/2019 14:45