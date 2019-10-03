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İki kaçak mahkemeye çıkarıldı

KKTC’de kaçak olarak kalan zanlılar Md Saiful İslam ve Ripon Honlade tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

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03/10/2019
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İki kaçak mahkemeye çıkarıldı

KKTC’de kaçak olarak kalan zanlılar Md Saiful İslam ve Ripon Honlade tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların KKTC'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Yorgancı,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer’in, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.   

(Kamalı Haber)

03/10/2019 15:04
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TAGS: Md Saiful İslam, Ripon Honlade, ikamet izinsiz, haber, kıbrıs, kaçak
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