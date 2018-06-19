İki kaçak sincaba daha el konuldu

KKTC Gümrük Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılığı Men ve Takip birimi, Polis Narkotik ve Kaçakçılık önleme birimi ve KKTC Veteriner Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulan 2 adet sincaba daha el konuldu.

İki gün önce Lefkoşa Fuar alanındaki bayram yerinde, şans oyunlarında hayvanların ödül olarak bulunduğu ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyona ek olarak bugün ise, Göçmenköy’de bir oto yıkamada 2 adet sincap daha tespit edildi. Sincaplara yaklaşık 3 yıldır baktığını dile getiren M.Ü., bu hayvanların ülkeye kaçak yollarla girdiğinden ve bakımının yasak olduğundan haberdar olmadığını ifade etti.

Duyarlı bir vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçen yetkililer, el koydukları sincapları soruşturma tamamlanana kadar sağlık kontrollerinin ve bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapılması için Taşkent Doğa Parkı’na teslim etti.

Taşkent Doğa Parkı Veteriner Hekimi Ayda Aktolga tarafından ilk muayeneleri yapılan sincapların, ikisinin de yetişkin ve dişi olduğu tespit edildi. Genel sağlık durumları iyi olan hayvanların iç ve dış parazit ilaçları verilerek karantinaya alındıkları belirtildi.

Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu