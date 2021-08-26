İki Kadın Bir Adamı Kovalayarak Saldırdı

Baf-Limasol yolunda dün yaşanan ilginç bir olayda, iki kadının içinde bulunduğu aracın, 30 yaşındaki bir adamın kullandığı aracı takip ederek yolunu kestiği ve adama saldırdığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi 30 yaşındaki adamın, polise yaptığı şikayette Kuklia bölgesinde yolda giderken iki kadının kullandığı aracın, tehlikeli bir şekilde kendisini geçmeye ve yoldan çıkarmaya çalıştığını ifade ettiğini belirtti.

Habere göre 30 yaşındaki adam ifadesinde ayrıca, Baf-Limasol eski yolu üzerinde seyrederken ise aynı aracın önünü kestiğini, iki kadının araçtan inerek kendisine demir sopalarla saldırdığını ve aracın camını kırdıklarını söyledi.

Bahse konu adam ayrıca iki kadınının kendisini telefondan arayarak küfür ve tehdit ettiğini de belirtti.

Gazete iki kadının tutuklandığını yazdı.

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26/08/2021 12:00