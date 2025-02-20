İki kadın girişimciden KKTC'ye paslanmaz çelik yatırımı

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz Boztepe; KKTC'de paslanmaz çelik ürünlerinin satışını yapmak üzere kurdukları YFO Trading şirketinde, ilk etapta kaynak ve büküm işleri ile üretime de adım attılar. İki kadın girişimci, önümüzdeki dönemde KKTC'deki üretimi büyütüp ihracatı da hedefliyor.

İki kadın girişimci PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz Boztepe'nin KKTC'de ortak olarak kurduğu YFO Trading’in açılışı gerçekleşti. Açılışa KKTC'li yetkililer ile birlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Yeşilırmak Su Firması’nın sahibi Uğur Kaşot ve eşi, Hediyem Su Firması’nın sahibi Mustafa Küçük, Fabrika Müdürü Akif Yazgan, Cypri Cola Satın Alma Müdürü Bekir Bolat, Çınar & Algül Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Firması’nın sahibi Demir Algül ve PASİD Yönetim Kurulu’ndan birçok isim katıldı.

KKTC'ye yatırım yaptıkları için son derece heyecanlı olduklarını belirten Selen Sanal, ilk başta bir alım-satım perakende istasyonu olarak düşündüklerini bunun yanında da kaynak ve büküm üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. KKTC'de bu sektörde bir açık olduğunu fark ettiklerini kaydeden Sanal, bu depo ile KKTC'deki otellere ve su fabrikalarına malzeme tedariğini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceklerini, iç piyasaya daha hızlı ulaşabilmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yakın zamanda kaynak ve büküm üretiminin yanına lazer makinesi eklemeyi de planladıklarını belirten Sanal, daha sonraki hedeflerinin ise makineleşip büyümek olduğunu aktardı.

'Yeşil hat tüzüğü ile ihracat hedefliyoruz'

Şirketin diğer ortağı Deniz Boztepe de net bir tarih vermek zor olsa da esas amaçlarının üretimi genişletmek olduğunu ifade etti. ‘’Asıl hedefimiz, Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri burada satmanın yanı sıra piyasada ihtiyaç olan ürünleri üretebilmek ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracat yapabilmek. Şu anda piyasayı henüz tanıma aşamasında olduklarını aktaran Boztepe, şöyle devam etti: Piyasayı iyice belirledikten sonra imalat ve büyüme hedeflerimizi netleştirebiliriz. Buradaki oteller, süt ürünleri üreticileri ve su fabrikaları en önemli müşteri portföyümüz. Bunların yanı sıra bazı endüstriyel üreticiler, tekne ve yat imalatçıları da satış yapmayı hedeflediğimiz sektörler arasında. Önümüzdeki dönemde KKTC'de çok güzel işlere imza atmayı ve burada üretip ihracat yapmayı amaçlıyoruz."