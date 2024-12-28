İki Kıbrıslı Türk Larnaka Havalimanı’nda sigara ile yakalandı

İki Kıbrıslı Türk'ün 25 Aralık Çarşamba günü İngiltere’ye uçmak için gittikleri Larnaka Havalimanı’nda 300 karton sigara ile yakalandığı haber verildi.

Fileleftheros ve Haravgi’nin haberine göre isimleri açıklanmayan Kıbrıslı Türklerin beraberindeki 4 bavulda toplam 300 karton “gümrüksüz” sigara bulundu. Rum gümrüğü sigaralara el koydu. İki Kıbrıslı Türkün 26 Aralık’ta Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve haklarında 4’er gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi.