İki kişi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Yedidalga’da sakin 77 yaşındaki Patrick O’Brien Wass ve Çatalköy’de sakin 38 yaşındaki Abdul Rahman’ın, aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, pazar sabahı evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Wass’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Çatalköy'de de dün 16.30 sıralarında, Abdul Rahman, kullanımındaki araçla Girne-Esentepe ana yolunda seyrederken rahatsızlanması sonucu, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Rahman’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı, soruşturma devam ediyor.