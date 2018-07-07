İki Kişi Uyuşturucu, Bir Kişi Sarhoşluktan Tutuklandı



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre operasyonda, J.B.A. (E-25) ve B.T.O.’nun (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, J.B.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram, salonda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içlerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 sarma sigara bulundu.

B.T.O.’nun yatak odasında ise sigara kağıdına sarılı yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yine site içerisinde H.M.M.’nin (E-21), evinde “sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket suçunu” işlediği tespit edildi.

Tüm zanlılar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.