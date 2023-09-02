İki kişi uyuşturucudan tutuklandı

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02/09/2023

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İki kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa ve Girne’de iki kişi uyuşturucudan tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde sözkonusu kişilerin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa’da dün I.D.A.(E-26) üzerinde yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü bulundu. Tutuklanan kişiyle ilgili ileri soruşturmada, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne'de polis ekipleri tarafından soruşturulan hırsızlık meselesi kapsamında mahkeme emriyle dün kaldığı ikametgâhta yapılan aramada, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan F.G.J. (K-28) tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu şahsın KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02/09/2023 11:46
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TAGS: haber, kıbrıs
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