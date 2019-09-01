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İki kişi yaralandı üç koyun telef oldu!

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01/09/2019

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İki kişi yaralandı üç koyun telef oldu!

Dipkarpaz - Yenierenköy yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı, 3 koyun telef oldu.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Griyagus Zahariva Harpa (E-33), yönetimindeki KMQ 772 plakalı motosiklet ile Yenierenköy istikametine doğru seyrettiği sırada Ayteriso mevkiinde yolu geçmekte olan başıboş koyun sürüsüne çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı, 3 koyun telef oldu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Griyagus Zahariva Harpa ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Kaba (E-35) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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TAGS: İki kişi yaralandı 3 koyun telef oldu!, haber, kıbrıs,
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