İki Kişinin Öldüğü Uçak Kazasının İçeriden Çekilmiş Videosu

10 Temmuz'da Martin's Air Charter Havayolları'na ait uçak Pretoria kenti yakınlarında yere çakılmıştı. Uçak kazasından dehşet veren bir video geldi.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kazanın daha önce hiç görülmemiş bir videosu ortaya çıktı. Sol motoru arıza yapan ve yanmaya başlayan uçak yere çakılmaya başlarken, yine uçağın sol kısmında yer alan bir yolcu bu anları kameraya kaydetti.

Wonderboom Havaalanı'ndan yükselişe geçtikten kısa bir süre sonra arıza yapan uçak, hızla yere doğu ivmelenmeye başladı. Kazayı anbean kaydeden yolcunun kamerası, bir süre sonra tamamen karardı ve düşüş anından sonrasını çekmeye başladı.

Videodan da görebileceğiniz gibi ilginç olan uçakta pek bir panik havası olmaması. Belki de ömrünün son saniyelerini yaşayan birinin bu anları istikrarla videoya çekebilmesi de ayrı bir konu elbette. İzlediğiniz kazada 20 kişi yaralanırken, 2 kişi de hayatını kaybetmişti.