İki kişinin ülkeye giriş yasağı, deprem nedeniyle kaldırıldı

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29/03/2023

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İki kişinin ülkeye giriş yasağı, deprem nedeniyle kaldırıldı

Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş yasağı olan iki depremzede kişinin yasağını kaldırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yaşadıkları evler yıkılan, yakınlarını kaybeden ve ailesi KKTC’de bulunan Ömer Sümer ile Ahmet Uçar’ın KKTC’ye giriş yasağını kaldırdı.

Kararda söz konusu kişilerin, KKTC’de ikamet eden aileleriyle bütünleşmeleri, aile birliklerinin dağılmaması ve manevi acılarının azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

29/03/2023 17:34
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TAGS: İki kişinin ülkeye giriş yasağı, deprem nedeniyle kaldırıldı
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