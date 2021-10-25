İki kişiyi bıçakladı! Tutuklandı...

Haspolat’ta 24.10.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, B.F.(E-39), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Cuma FAKI (E- 37)’yı göğüs, sırtı ve sağ elinden, Özgün FAKI (K-30)’yı ise göğüs kısmından ağır şekilde yaraladı.

Yaralanan Cuma FAKI ve Özgün FAKI, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Olayın ardından B.F. tutuklanırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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25/10/2021 09:45