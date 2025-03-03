İki kişiyi dolandırdı, yaklaşık 9 bin 500 TL para temin etti

Güzelyurt’ta 18 Şubat tarihinde S.Z. (E-52), kendisine ait olmayan başka bir şahıs adına kayıtlı salon aracı satacağı yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunup, konu şahıstan kapora ücreti olarak 7 bin 962 TL meblağlı çeki alarak, kendi adına ciro ettirdi ve sahtekarlıkla para temin etti.

S.Z., 19 Şubat tarihinde ise Gemikonağı’nda, gerçekte Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir barın işletmecisi olmadığı halde, başkasına olan borcunu ödemesi gerektiği yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduktan sonra, sahtekarlıkla bin 500 TL para temin etti.

Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Z. tespit edilerek, tutuklandı.