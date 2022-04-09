İki Lions Kulübünden Ortak Etkinlikler…

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, etkinliklerin ilki Alayköy İlkokulu’nda çevrenin korunması amacıyla yapıldı.

İki kulüp üyeleri ve Orman Dairesi’nin iş birliğiyle okul bahçesine zeytin ağaçları ekildi. Ayrıca okulda bir geri dönüşüm projesi başlatıldı. Özellikle öğrencileri bu konuda bilinçlendirerek kâğıt ve plastik şişelerin geri dönüştürülmek amacıyla okulda atıkların toplanması için her iki kulüp desteğiyle 4 atık depolama kabı bağışı yapıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Okul Müdürü Özden Ünbay, okul öğrencileri için eğitim kalitesi yanında sağlıklı ve temiz bir çevrenin de çok önemli olduğuna vurgu yapıp etkinlikten çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Daha sonra Lefkoşa Başkent ve Ankara Esat Lions Kulüp Başkanları konuşmalarında, yapılan çalışmalarda her zaman güzel, temiz ve sağlıklı bir çevre yaratılmasına önem ve öncelik verdiklerini belirtti.

İki kulüp üyeleri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni de ziyaret etti.

Aynı günün gecesinde ise iki kulüp, aylık genel toplantılarını birlikte gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk önce Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş için hazırlanan belgesel izlendi. Daha sonra oğlu Serdar Denktaş konuk konuşmacı olarak “Babam Rauf Raif Denktaş” konulu konuşma yaptı.

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09/04/2022 14:13