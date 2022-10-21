İki Mahkum Türkiye’ye iade edildi

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu iki mahkumun nakledilmesini onayladı

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21/10/2022

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İki Mahkum Türkiye’ye iade edildi

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu mahkumlar Halil Dağlı ve Gürcan Atik’in ülkelerine nakledilmesine onay verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi Yasası uyarınca alındı.

Gürcan Atik 2021 yılında Mağusa'da İncir Altı Restoran'ı kundaklamış ve 9 yıla mahkum edilmişti. Halil Dağlı ise hırsızlıktan 5 yıla mahkum edilmişti.

Kararlar şöyle:

KARAR SAYISI: Ü(K-I)984-2022 T.C. UYRUKLU HALİL DAĞLI’NIN T.C. DEVLETİNE NAKLEDİLMESİ (Önerge No:1403/2022) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. uyruklu mahkum Halil Dağlı’nın, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devletine nakledilmesini onayladı.

KARAR SAYISI: Ü(K-I)985-2022 T.C. UYRUKLU GÜRCAN ATİK’İN T.C. DEVLETİNE NAKLEDİLMESİ (Önerge No:1404/2022) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, T.C. uyruklu mahkum Gürcan Atik’in, 22/1988 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi (Onay) Yasası kuralları uyarınca, T.C. Devletine nakledilmesini onayladı. 18.10.2022

21/10/2022 13:29
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TAGS: mahkum, türkiye
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