İki mülteci karantinadan kaçtı

Özok yurtlarında bulunan mültecilerden 2 kişi karantinadan koşarak kaçtı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre; bugün öğle saatlerinde 2 mülteci karantinadan kaçtı.Kaçan iki mültecinin geçtiğimiz günlerde İskele'de pozitif çıkan bir mültecinin temaslısı olduğu belirtildi. Mültecilerin Özok Yurtları’nda 4’ncü blogda kaldıkları öğrenildi.

Edilen bilgilere göre; 2 mültecinin polis denetimini atlatarak uzaklaştığı ifade edildi. Şu an çok sayıda polis olay yerine sevk ediliyor ve karantina merkezi çevresinde aramalarını sürdürüyor.

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20/12/2020 16:00