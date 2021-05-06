İki ölümlü trafik kazasının sanığına 5 buçuk yıl hapis

48 yaşındaki Polis Memuru Devrim Yılmaz ile 43 yaşındaki eşi Seda Suat Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına neden olan Mustafa Ürcan, 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kâtip açıkladı. Kararı okuyan Kâtip, sanığın işlediği suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

Kâtip, sanığın Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde yönetimindeki araçla, 269 promil alkollü ve 148 kilometre hızla seyrederken, Seda Suat Yılmaz idaresindeki araca arkadan çarptığını ve Yılmaz'ın sürdüğü araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sol tarafına savruldu ve park halinde bulunan bir TIR'a çarptığını anımsattı.

Katip, kaza sonucu, Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan eşi Devrim Yılmaz’In olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Katip, sanığın alkollü ve aşırı süratli araç kullanarak kazaya davetiye çıkarmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Katip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığa 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini ve 1 yıl süreyle motorlu araç kullanmaktan men ettiklerini açıkladı.

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06/05/2021 14:34