İki özel şoför göreve başladı

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Artan Covid- 19 vakaları nedeniyle pozitif vakaların hastaneye ve otellere taşınmasında yaşanan sıkışıklık nedeniyle Sağlık bakanlığı yeni bir uygulamaya gitti.

Özelden hizmet almak için girişim yapan maliye bakanlığının çağrısına iki özel araç sahibi cevap verdi.

Hızlandırılmış bir kurstan geçen Zafer Şengül ve Fahri But isimli iki şoför yoğun bir şekilde hasta taşımaya başladı.

Özel araçları ile hasta taşımacılığına başlayan Şengül ve But, kendilerine verilen özel kıyafet ve maskelerle, şoför- yolcu bölümü arasında da gerekli ayrımı yaparak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Ambulans şoförleri gibi izole olan iki şoför, evlerine gitmiyor, kimseye görüşmüyor.

"Bu dönemlerde herkes gereken fedakarlığı yapacak" diyen But ve Şengül, istenmesi halinde en az 10 arkadaşlarının daha özel araçları ile gerekli riski alarak görev yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İki özel araç evden hastaneye, otelden hastaneye, hastaneden otele pozitif vaka taşırken, araçların ilaçlanması ise, düzenli bir şekilde sağlık bakanlığının uzman görevlileri tarafından yapılıyor ve risk en aza indiriliyor.

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04/02/2021 10:50