İki polis memurunu darp etti

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat, ciddi darp, rahatsızlık çıkartma ve uygunsuz tavır harekette bulunmak suçlarından tutuklanan Fas uyruklu Rachida Fadıl dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30 raddelerinde, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren Macro isimli Market içerisinden, 1993.94 TL değerindeki muhtelif markalardaki 2 adet bayan güneş gözlüğü, 1 adet elektrik uzatma kablosu, 1 adet 0,5 lt şişe su, 1 adet sofra bezi ve 1 adet mısır gevreğini, kasiyere ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, kullanımındaki cep telefonunu Macro isimli Market içerisinde kaybettiğini bildirmesi üzerine, bahse konu markete ait güvenlik kameraları incelediğinde, zanlının sirkat suçunu işlediğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, synı gün, saat 20:05'de, zanlının umumi bir yer olan Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, görevli polis ekibi tarafından tespit edilmesi üzerine, Adli Şubeye celp edileceği esnada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle İngilizce anlaşılmayacak şekilde huzur ve sükûnu bozacak bir biçimde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, huzursuzluk çıkaracak biçimde ellerini yukarı aşağı sallamak suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunup, görevli polis mensuplarının yüzlerinin muhtelif kısımlarına her iki eliyle gelişi güzel vurup, sağ kol pazu kısmını ısırmak ve bir diğer polis memurunun sol kaşına sol dirseği ile vurmak suretiyle görevli polis mensuplarını ciddi bir şekilde darp edip, görevlerini yapmalarına kasten engel olduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının ikametgahının tespit edilmesi gerektiğini, zanlının ülkedeki yasal statüsü araştırılacağını ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Polisin ardından söz alan zanlı uçağı olduğunu ayrıca sağlık sorunları bulunduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.